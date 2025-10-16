Emiten orden de aprehensión contra Eva Copa por caso "mazamorra"

La Fiscalía Departamental de La Paz emitió una orden de aprehensión contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dentro de las investigaciones del caso denominado “Mazamorra”, por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con el documento fechado el 11 de septiembre, el Ministerio Público actúa a denuncia de Jesús M., quien acusa a las autoridades ediles de negligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que habría derivado en el trágico hecho ocurrido a fines de 2024.

“El Ministerio Público, a instancias de Jesús M. en contra de los autores por la presunta comisión del delito de homicidio culposo (…) se requiere ordenar la aprehensión de la ciudadana Eva Copa”, señala el mandamiento de aprehensión en caso de que no presente a declarar.

Según la denuncia, la Alcaldía de El Alto no realizó la limpieza de los ductos de desagüe pluvial, lo que habría contribuido al colapso y posterior mazamorra que afectó a varias familias.

El hecho se registró la noche del 23 de noviembre de 2024 en la zona Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz, cuando un deslizamiento de tierra —atribuido a movimientos realizados por la empresa constructora Kantutani— provocó que 40 viviendas quedaran anegadas de lodo. En el siniestro perdió la vida una niña, hecho que derivó en la apertura del proceso penal.

Mire la orden de aprehensión contra Eva Copa:

