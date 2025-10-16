TEMAS DE HOY:
Deportes

Estos son los partidos amistosos que jugará La Verde Sub-17 antes del Mundial de Catar

La selección boliviana Sub-17 disputará cuatro partidos amistosos como parte de su preparación final rumbo al Mundial que se jugará en Catar en noviembre de este 2025.

Martin Suarez Vargas

16/10/2025 12:01

Jugadores de la selección boliviana Sub-17. Foto: La Verde FBF.
Bolivia.

El entrenador de la selección boliviana Sub-17 Jorge Perrota, explicó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia que dos de los últimos amistosos antes del Mundial, se disputarán en territorio argentino, donde La Verde jugará con la Sub-20 de ascenso de la Albiceleste y Argentinos Juniors.

“Será interesante, son dos propuestas lindas y provechosas para conseguir el roce futbolístico que buscamos”, señaló el técnico.

Tras estos compromisos, la delegación regresará a Santa Cruz el 22 de octubre para un breve descanso, antes de viajar a Doha, donde disputará otros dos amistosos: uno frente a la selección de Egipto y otro ante un rival que aún no ha sido confirmado.

“Los chicos están bien, se les realizó una revisión médica durante la concentración”, agregó Perrota, quien destacó el buen momento físico del plantel antes de encarar la cita mundialista, expresó Jorge Perrota DT de la selección Sub-17.

