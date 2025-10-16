Estos son los partidos amistosos que jugará La Verde Sub-17 antes del Mundial de Catar

El entrenador de la selección boliviana Sub-17 Jorge Perrota, explicó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia que dos de los últimos amistosos antes del Mundial, se disputarán en territorio argentino, donde La Verde jugará con la Sub-20 de ascenso de la Albiceleste y Argentinos Juniors.

“Será interesante, son dos propuestas lindas y provechosas para conseguir el roce futbolístico que buscamos”, señaló el técnico.

Tras estos compromisos, la delegación regresará a Santa Cruz el 22 de octubre para un breve descanso, antes de viajar a Doha, donde disputará otros dos amistosos: uno frente a la selección de Egipto y otro ante un rival que aún no ha sido confirmado.

“Los chicos están bien, se les realizó una revisión médica durante la concentración”, agregó Perrota, quien destacó el buen momento físico del plantel antes de encarar la cita mundialista, expresó Jorge Perrota DT de la selección Sub-17.

