Potosí: reportan sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Sud Lípez

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto reportó la madrugada de este jueves 16 de octubre un sismo intermedio de magnitud 4.1, con una profundidad hipocentral de 149,3 kilómetros.

Según el informe, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la provincia Sud Lípez, departamento de Potosí, a 19 km de Quetena Chico, 82 km de San Antonio de Lípez y 106 km de San Pablo de Lípez.

El boletín sísmico del Observatorio señala que, debido a la profundidad del evento (mayor a 100 km), es poco probable que haya sido sentido por la población o que cause daños en superficie.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en la región para descartar posibles réplicas o afectaciones.

Foto captura Boletín Sísmico

