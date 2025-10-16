Militar es aprehendido en el Trópico por presunto abuso de un conscripto

Un militar con el rango de subteniente fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, acusado de abusar sexualmente de un conscripto de 18 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se habría producido este 16 de agosto. El comandante de la unidad militar, junto a la víctima y su madre, se presentó en dependencias policiales para formalizar la denuncia en contra del oficial.

El subteniente, de 25 años, fue aprehendido en el recinto militar de la localidad de Río Blanco, donde el comandante del cuartel procedió a su entrega para que se inicie el proceso investigativo.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que tomará las declaraciones tanto de la víctima como del acusado para establecer los pormenores del hecho y determinar responsabilidades.

