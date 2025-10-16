¡Atención compatriotas! Estos son los cambios en siete recintos en el exterior

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso el traslado de siete recintos de votación en el exterior, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la segunda vuelta electoral prevista para este 19 de octubre.

El cambio se aplica mediante la Resolución Administrativa TSE-RSP-ADM N°458/2025, de fecha 8 de octubre de 2025, los cambios dispuestos en el exterior se realizaron en Argentina, España, Bélgica e Italia.

Argentina:

En Rosario, el recinto Escuela República de Bolivia será trasladado al Consulado boliviano, ubicado en avenida Ovidio Lagos 711, S2000LNH.

En Salta, el recinto del Colegio Nacional Salta N°5080 pasará a la Escuela de Comercio N°5047 Benjamín Zorrilla (Ex N°46), en calle Bartolomé Mitre 349, A4400.

Finalmente, en San Luis, el recinto Escuela Normal de Niñas Paula Domínguez de Bazán será reemplazado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en calle San Martín 1101 esquina Bolívar, D5702.

España:

En Barcelona, el recinto del CEM Olimpics (Vall D'Hebron) será trasladado a la Universidad Pompeu Fabra, en Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Sant Martí. En tanto, el que funcionaba en el Hyatt Regency Barcelona Tower pasará a la Universidad de Barcelona, ubicada en avenida Diagonal 690-696, distrito de Les Corts.

Bélgica:

En Bruselas, el recinto de la Maison de Quartier Malibran se trasladará al Espace Buen Vivir, situado en Pl. Fernand Cocq 23, segundo piso, 1050 Ixelles.

Italia:

En Roma, el recinto de la Iglesia Santa María Adoloratta funcionará en el espacio contiguo, detrás del templo, en Vía Arno 45, 00198.

Publicación Tribunal Supremo Electoral

Mira la programación en Red Uno Play