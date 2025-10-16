Zambrana: "Ley que permite importar combustible es una medida urgente y temporal"

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció sobre la posible aprobación del proyecto de ley que autoriza la importación directa de combustible por parte del sector privado, una iniciativa impulsada por sectores cívicos ante la creciente escasez de carburantes en el país.

Zambrana explicó que la norma no excluye a YPFB del proceso de distribución, sino que activa una participación del sector privado solo en caso de incumplimiento por parte de la estatal. “Ellos siguen siendo los encargados del suministro. Esta ley entra en vigencia solo ante el desabastecimiento. En ese caso, los privados podrán importar combustible”, señaló.

Uno de los principales cambios que introduce esta norma es la simplificación de trámites, pasando de más de 80 requisitos a solo 5, y reduciendo el tiempo de autorización de importación de hasta seis meses a tres días. Además, se contempla una exoneración de impuestos para la importación, con el objetivo de ofrecer precios competitivos en el mercado.

“Es una ley transitoria y temporal, válida por 90 días, porque estamos viviendo una emergencia”, recalcó Zambrana. También aclaró que, para evitar trabas normativas, el proyecto no contempla, por ahora, al diésel como sustancia controlada, aunque señaló que eso podría modificarse con una resolución administrativa posterior.

Consultado sobre cómo se fijarán los precios, Zambrana indicó que la coordinación entre YPFB y privados será clave, pero pidió que en estos 90 días los surtidores no eleven los precios más allá de los 9 bolivianos por litro. “El problema hoy es que no hay combustible, y necesitamos garantizar su acceso, sobre todo para el transporte público”, afirmó.

Finalmente, destacó el rol del Senado en la aprobación del proyecto: “Nosotros somos críticos de la clase política, pero hay que reconocer que el Senado actuó con responsabilidad histórica al aprobar esta norma en 48 horas. Esperamos el mismo compromiso en la Cámara de Diputados”.

Mira la programación en Red Uno Play