La gran batalla

¡Lo sorprendieron! Alvinich celebró su cumpleaños cantando una canción para su novia

El equipo no recibió las mejores críticas de los jueces, aunque destacaron la emoción transmitida en el escenario.

Silvia Sanchez

15/10/2025 22:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una noche más llena de emociones se vivió en ‘La Gran Batalla’, donde el primer equipo en presentarse fue el de Alvinich y la Academia 'Artística CCM'. El famoso interpretó la canción ‘Mi Mujer’ del artista Yomo, un tema lleno de sentimiento dedicado a su novia.

Durante la presentación, el equipo mostró entusiasmo y entrega, aunque los jueces notaron algunas falencias en la ejecución coreográfica.

Para Rodrigo Massa, la actuación tuvo energía, pero faltó precisión:

“Son noches de dedicatoria y emoción, pero sigue siendo una competencia. Siento que esta no fue una canción para lucirse. Alvinich, me gustaría ver un poquito más de precisión”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la carga emocional del número:

“A mí me gustó, fue bastante emotivo, no estuvo tan mal”, expresó.

 

En cambio, Elka Meyer consideró que la coreografía no cumplió con las exigencias del género musical:

“Sentí que estaban un poco incómodos. La puesta en escena se entendió, pero hubo momentos fuera de tiempo y descoordinación. Hoy no fue su mejor presentación”, señaló.

Finalmente, Tito Larenti pidió mayor creatividad en las coreografías:

“Dejen de hacer siempre el paso básico de cumbia, busquen innovar. Alvinich, para mí fuiste Wisin y no Yomo”, bromeó el jurado.

 

Sin embargo, la noche no terminó con las críticas. Tras la evaluación, Alvinich fue sorprendido por su academia y su novia, quienes ingresaron con una torta para celebrar su cumpleaños en pleno programa. Entre aplausos, música y emoción, el artista no pudo contener las lágrimas al recibir el cariño de su equipo y del público.

Una presentación con altibajos en el puntaje, pero llena de sentimiento y una sorpresa que robó sonrisas en el set de ‘La Gran Batalla’.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

