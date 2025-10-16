TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

‘La Gran Batalla’: conoce a los equipos que competirán con presentaciones llenas de emoción

Famosos y sus academias dedican sus presentaciones de esta semana a sus seres queridos.

Silvia Sanchez

15/10/2025 20:00

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega una nueva y emotiva noche de ‘La Gran Batalla’, donde los equipos buscarán conquistar al público y al jurado con presentaciones cargadas de sentimiento. En esta ocasión, cada famoso dedicará su actuación a las personas que marcaron su vida.

La competencia se intensifica, ya que la nominación de la semana estará nuevamente en manos de uno de los jueces, quien deberá tomar una decisión difícil. En anteriores galas, Rodrigo Massa y Tito Larenti fueron los responsables de definir qué equipos pasaban a la temida gala de eliminación, luego de una reñida evaluación.

Esta noche en ‘La Gran Batalla’:

  1. Alvinich y la Academia Artística CCM

  2. Sisi y la Academia Passion Dance

  3. Gato Pozo y la Academia Style Bolivia

  4. Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance

No te pierdas este programa lleno de emociones, talento y dedicaciones especiales que prometen conmover a todos. 

Sintoniza Red Uno a partir de las 20:45 y disfruta de una noche que celebra el arte, la pasión y el sentimiento.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD