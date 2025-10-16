Llega una nueva y emotiva noche de ‘La Gran Batalla’, donde los equipos buscarán conquistar al público y al jurado con presentaciones cargadas de sentimiento. En esta ocasión, cada famoso dedicará su actuación a las personas que marcaron su vida.

La competencia se intensifica, ya que la nominación de la semana estará nuevamente en manos de uno de los jueces, quien deberá tomar una decisión difícil. En anteriores galas, Rodrigo Massa y Tito Larenti fueron los responsables de definir qué equipos pasaban a la temida gala de eliminación, luego de una reñida evaluación.

Esta noche en ‘La Gran Batalla’:

Alvinich y la Academia Artística CCM Sisi y la Academia Passion Dance Gato Pozo y la Academia Style Bolivia Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance

No te pierdas este programa lleno de emociones, talento y dedicaciones especiales que prometen conmover a todos.

Sintoniza Red Uno a partir de las 20:45 y disfruta de una noche que celebra el arte, la pasión y el sentimiento.

