¡Era idéntica! Iribel Méndez impresionó con su parecido a Floricienta y su desempeño en el escenario

Cada miembro del equipo dedicó la canción a un ser querido, en una presentación llena de emoción y nostalgia.
15/10/2025 23:45
Escuchar esta nota
Para cerrar con broche de oro la noche de presentaciones en ‘La Gran Batalla’, Iribel Méndez junto a la Academia Fusion Dance interpretaron el tema “Y así será”, de la recordada serie Floricienta. La famosa dedicó la actuación a sus padres y a su novio, en un número lleno de ternura y sentimiento.
El jurado destacó la caracterización y el sorprendente parecido físico y gestual de Iribel con la protagonista original.
La juez Gabriela Zegarra quedó encantada y no dudó en confesar que era fanática del personaje:
“Te pareces muchísimo en las expresiones y movimientos, fue un lindo momento”.
Por su parte, Tito Larenti señaló que, aunque la propuesta fue atractiva, faltó mayor interpretación escénica:
“Sentí que por momentos les faltó garra y estabilidad. Estuvo bien, pero hay que trabajar más".
Rodrigo Massa coincidió en que hubo pequeños bajones de energía durante la coreografía, aunque resaltó la calidad del montaje:
“Por momentos los sentí más flojos, creo que la emoción les ganó. Fue una propuesta bonita e Iribel, tu lip sync fue excelente, se nota que conoces bien al personaje”.
Finalmente, Elka Meyer valoró la idea y la ambientación del número, pero hizo hincapié en el trabajo técnico:
“La propuesta fue interesante, pero deben mejorar las líneas y la técnica; si no lo hacen, tarde o temprano les jugará en contra”.
El equipo cerró la gala con una interpretación llena de magia y nostalgia, transportando al público a los tiempos de Floricienta y dejando una de las imágenes más memorables de la noche.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
