¡Era idéntica! Iribel Méndez impresionó con su parecido a Floricienta y su desempeño en el escenario

Para cerrar con broche de oro la noche de presentaciones en ‘La Gran Batalla’, Iribel Méndez junto a la Academia Fusion Dance interpretaron el tema “Y así será”, de la recordada serie Floricienta. La famosa dedicó la actuación a sus padres y a su novio, en un número lleno de ternura y sentimiento.

El jurado destacó la caracterización y el sorprendente parecido físico y gestual de Iribel con la protagonista original.

La juez Gabriela Zegarra quedó encantada y no dudó en confesar que era fanática del personaje:

“Te pareces muchísimo en las expresiones y movimientos, fue un lindo momento”.

Por su parte, Tito Larenti señaló que, aunque la propuesta fue atractiva, faltó mayor interpretación escénica:

“Sentí que por momentos les faltó garra y estabilidad. Estuvo bien, pero hay que trabajar más".

Rodrigo Massa coincidió en que hubo pequeños bajones de energía durante la coreografía, aunque resaltó la calidad del montaje:

“Por momentos los sentí más flojos, creo que la emoción les ganó. Fue una propuesta bonita e Iribel, tu lip sync fue excelente, se nota que conoces bien al personaje”.

Finalmente, Elka Meyer valoró la idea y la ambientación del número, pero hizo hincapié en el trabajo técnico:

“La propuesta fue interesante, pero deben mejorar las líneas y la técnica; si no lo hacen, tarde o temprano les jugará en contra”.

El equipo cerró la gala con una interpretación llena de magia y nostalgia, transportando al público a los tiempos de Floricienta y dejando una de las imágenes más memorables de la noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play