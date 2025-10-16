“Un beso al cielo”: Gato Pozo rompió en llanto al dedicar su interpretación a su abuelita

El artista compartió una emotiva historia sobre su abuela, quien marcó profundamente su vida y su amor por la música.
15/10/2025 23:27
Escuchar esta nota
La noche de emociones en ‘La Gran Batalla’ continuó con la presentación de Gato Pozo y la Academia Style Bolivia, quienes interpretaron el tema “La Culpable”, del grupo nacional Tupay.
El número estuvo lleno de sentimiento y nostalgia, pues el famoso decidió dedicar la interpretación a su abuelita, quien falleció hace siete meses.
Visiblemente conmovido, Gato compartió su historia con el público:
“Siempre almorzaba con ella y me pedía poner su canción. En el hospital, antes de entrar a terapia, también me pidió escucharla. Era un tema que le dedicó mi abuelito… Es importante no olvidarse de quienes se van y aprovecharlos en vida”, expresó entre lágrimas.
Los jueces no ocultaron su emoción y destacaron el significado detrás de la presentación.
Tito Larenti valoró el trabajo coreográfico del grupo:
“Me gustó el trabajo de investigación, vi entusiasmo y compromiso. Fue un buen cuadro”.
Elka Meyer resaltó el uso de pasos de cueca y la carga emocional del número:
“Hubo algunos errores, pero lograron transmitir amor y sentimiento familiar. Sigan adelante”.
Por su parte, Gabriela Zegarra aplaudió la autenticidad de Gato y la alegría que quiso proyectar en honor a su abuela:
“Se notaba que disfrutabas cada momento recordándola. Fue una presentación sincera y llena de cariño”.
Finalmente, Rodrigo Massa reconoció la emotividad del famoso, aunque le sugirió trabajar más en la interpretación escénica:
“Transmitiste mucho sentimiento, pero te faltó un poco más de personaje. Hubo pequeños desajustes en el zapateo”.
Gato Pozo agradeció entre lágrimas las palabras del jurado y dedicó su número a su abuelita con un gesto al cielo, en una de las presentaciones más conmovedoras de la noche.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55