“Un beso al cielo”: Gato Pozo rompió en llanto al dedicar su interpretación a su abuelita

La noche de emociones en ‘La Gran Batalla’ continuó con la presentación de Gato Pozo y la Academia Style Bolivia, quienes interpretaron el tema “La Culpable”, del grupo nacional Tupay.

El número estuvo lleno de sentimiento y nostalgia, pues el famoso decidió dedicar la interpretación a su abuelita, quien falleció hace siete meses.

Visiblemente conmovido, Gato compartió su historia con el público:

“Siempre almorzaba con ella y me pedía poner su canción. En el hospital, antes de entrar a terapia, también me pidió escucharla. Era un tema que le dedicó mi abuelito… Es importante no olvidarse de quienes se van y aprovecharlos en vida”, expresó entre lágrimas.

Los jueces no ocultaron su emoción y destacaron el significado detrás de la presentación.

Tito Larenti valoró el trabajo coreográfico del grupo:

“Me gustó el trabajo de investigación, vi entusiasmo y compromiso. Fue un buen cuadro”.

Elka Meyer resaltó el uso de pasos de cueca y la carga emocional del número:

“Hubo algunos errores, pero lograron transmitir amor y sentimiento familiar. Sigan adelante”.

Por su parte, Gabriela Zegarra aplaudió la autenticidad de Gato y la alegría que quiso proyectar en honor a su abuela:

“Se notaba que disfrutabas cada momento recordándola. Fue una presentación sincera y llena de cariño”.

Finalmente, Rodrigo Massa reconoció la emotividad del famoso, aunque le sugirió trabajar más en la interpretación escénica:

“Transmitiste mucho sentimiento, pero te faltó un poco más de personaje. Hubo pequeños desajustes en el zapateo”.

Gato Pozo agradeció entre lágrimas las palabras del jurado y dedicó su número a su abuelita con un gesto al cielo, en una de las presentaciones más conmovedoras de la noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play