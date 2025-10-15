“No estuvo el personaje, pero conmovieron”: Así fue la presentación de Diego Paredes y 'Vibra Dance'

El segundo equipo en subir al escenario de La Gran Batalla fue el de Diego Paredes junto a la Academia de Baile Vibra Dance, quienes interpretaron el tema “En mi corazón vivirás” de Phil Collins, una canción que el artista dedicó especialmente a sus hijos.

La actuación conmovió al público y a los jueces, que destacaron la carga emocional del número, aunque también señalaron algunos detalles técnicos por mejorar.

La juez Elka Meyer valoró la entrega del equipo, resaltando el compromiso del grupo y la emoción de Diego:

“Me gusta mucho que se arriesguen y lo intenten, eso hay que valorarlo. En técnica deben cuidar más los brazos, pero Diego, fue muy lindo el sentimiento y la tarea de estar lejos de los hijos”.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la emotividad del mensaje y la importancia de visibilizar el amor de los padres:

“La canción habla de ese amor inexplicable hacia los hijos. Así como las mamás, los papás también son muy importantes y el sacrificio de estar lejos se valora mucho”.

Tito Larenti elogió la interpretación y la conexión emocional de Diego con la presentación:

“Vi más emoción en vos que en el verdadero artista. Me gustó mucho tu interpretación; no vi al personaje, pero sí al padre que abrió su corazón por sus hijos”.

Una opinión similar compartió Rodrigo Massa, quien también destacó la sinceridad de la presentación:

“La interpretación fue hermosa, aunque faltó un poco más del personaje”.

Al finalizar su evaluación, Diego no pudo contener las lágrimas y envió un mensaje directo a sus hijos, pidiéndoles perdón por las ausencias que implica su trabajo.

“Esta canción fue para ustedes, mis hijos. Perdón por no estar siempre, pero todo lo que hago es por ustedes”, expresó visiblemente emocionado.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

