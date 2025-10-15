Transporte Libre de La Paz advierte con movilizaciones si nuevo gobierno no resuelve crisis de combustibles

Limber Tancara, dirigente del Transporte Libre en La Paz, advirtió este martes en el Programa Que No Me Pierda que, si el nuevo gobierno no da una solución inmediata a la crisis del combustible una vez asuma funciones en noviembre, se iniciarán movilizaciones en todo el departamento.

“En La Paz hemos evitado salir con alguna medida de protesta porque ya estas autoridades están de salida. Pero el nuevo gobierno debe dar solución, porque si no, iniciaremos aquí las movilizaciones una vez esté posesionado”, afirmó Tancara, tras una inspección realizada a varios surtidores de la ciudad.

A un año de las primeras manifestaciones por este mismo problema, el dirigente lamentó que la crisis persista sin respuestas estructurales. “Imagínese, se ha extendido tanto que no se ha podido dar una solución real, solo algunos parches de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, señaló.

Tancara responsabilizó directamente al gobierno central y a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el desabastecimiento.

“El gobierno central no tomó medidas alternas con el tema del combustible, y la Asamblea trabó créditos por peleas internas. Ahora estamos tropezando con esas consecuencias”, denunció.

Pese a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos comunicó que este martes se completaría el 100% del cupo de distribución, el dirigente aseguró que la incertidumbre persiste entre los transportistas y la población.

El Transporte Libre de La Paz anunció que permanecerá en estado de alerta hasta que el nuevo gobierno asuma el poder. De no encontrar una solución inmediata, se convocarán medidas de presión a nivel departamental.

