“No queremos pasar las fiestas en las filas”: Transporte Libre de Cochabamba exige soluciones urgentes

El dirigente Mario Ramos acusó al gobierno saliente de agravar la crisis de combustibles y exigió que el nuevo presidente actúe desde el primer día de gestión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/10/2025 0:14

Ejecutivo de la Federación de Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos,
Cochabamba, Bolivia

El ejecutivo de la Federación de Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, criticó duramente al gobierno saliente por su rol en la crisis de abastecimiento de combustibles y exigió acciones inmediatas al próximo presidente, a pocos días de las elecciones generales.

“Sabemos que este gobierno está de salida, alistando las maletas con todo el dinero que nos han robado y que nos ha llevado a esta crisis económica”, afirmó Ramos, lamentando los casos de corrupción que, según denunció, se han descubierto en las direcciones encargadas de distribuir combustible.

El dirigente pidió que las futuras autoridades no caigan en promesas vacías y actúen con responsabilidad desde el primer día de gestión.

“Repudiamos la actitud de este gobierno y hemos dado un precedente para las nuevas autoridades. No queremos solo propuestas demagógicas diciendo que van a traer combustible al día siguiente. Esto se tiene que cumplir”, señaló.

Ramos adelantó que el sector solicitará una reunión con las nuevas autoridades tan pronto se conozca al ganador de los comicios.

“Como todos saben, como sector transporte, inmediatamente sepamos quién será el nuevo gobernante del país vamos a solicitar una reunión conjunta con todo el sector, porque este problema nos aflige a todos”, expresó.

Asimismo, advirtió que la solución no puede seguir postergándose. “Tiene que dar una pronta respuesta y ser estratégico, porque no queremos pasar las fiestas de fin de año en puertas de los surtidores”, manifestó. 

