Ejecutan allanamiento en las oficinas de YPFB por el caso contrabando de gas contra Dorgathen

El caso está vinculado a contratos que, según la Fiscalía, podrían haber facilitado el contrabando agravado de gas.

Charles Muñoz Flores

15/10/2025 12:12

Allanan oficinas de YPFB por caso contrabando de gas contra Dorgathen. FOTO: Daniel Román. periodista Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una comisión de fiscales de Yacuiba, Tarija, ejecutó este miércoles un allanamiento en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicadas en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, en el marco de una investigación por presunto contrabando de gas.

El operativo fue coordinado con el control operativo aduanero y tenía como objetivo notificar a tres personas involucradas en supuestos contratos irregulares que habrían beneficiado al presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. Sin embargo, las tres personas no fueron halladas en las instalaciones, y las autoridades dejaron las notificaciones correspondientes.

El caso está vinculado a contratos que, según la Fiscalía, podrían haber facilitado el contrabando agravado de gas.

La orden de aprehensión contra Dorgathen permanece vigente, y las autoridades han solicitado que se entregue de manera voluntaria para evitar complicaciones legales adicionales.

 

 

 

