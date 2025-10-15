Ejecutan allanamiento en las oficinas de YPFB por el caso contrabando de gas contra Dorgathen

El caso está vinculado a contratos que, según la Fiscalía, podrían haber facilitado el contrabando agravado de gas.
15/10/2025 12:12
Escuchar esta nota
Una comisión de fiscales de Yacuiba, Tarija, ejecutó este miércoles un allanamiento en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicadas en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, en el marco de una investigación por presunto contrabando de gas.
El operativo fue coordinado con el control operativo aduanero y tenía como objetivo notificar a tres personas involucradas en supuestos contratos irregulares que habrían beneficiado al presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. Sin embargo, las tres personas no fueron halladas en las instalaciones, y las autoridades dejaron las notificaciones correspondientes.
El caso está vinculado a contratos que, según la Fiscalía, podrían haber facilitado el contrabando agravado de gas.
La orden de aprehensión contra Dorgathen permanece vigente, y las autoridades han solicitado que se entregue de manera voluntaria para evitar complicaciones legales adicionales.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00