“Le taparon la boca y la nariz”: buscan a los autores del infanticidio de una bebé en Oruro

La ciudad de Oruro se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de una bebé de apenas dos meses de edad en un lote baldío. La Fiscalía Departamental confirmó que la menor falleció a causa de un infanticidio por asfixia mecánica, un hecho calificado por las autoridades como "dramático" e "inhumano".

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que, tras el levantamiento legal del cadáver y la autopsia, se pudo verificar que la bebé murió por una "anoxia, que es una asfixia mecánica" provocada por la obstrucción de la nariz y la boca. "Le han obstruido tanto la nariz como la boca para que no pueda respirar y se ha ocasionado la muerte", precisó Morales. El estudio forense confirmó que, aunque no presentaba lesiones exteriores, sí había evidencia de lesiones a nivel de la nariz consistentes con una oclusión.

"Estamos en un típico caso de infanticidio", declaró el fiscal Morales, visiblemente afectado, señalando que el acto de matar a una bebé de dos meses y "posteriormente botarla en un lote baldío va más allá del límite del pensamiento humano".

Investigación avanza y buscan a los padres

El Ministerio Público abrió una investigación y asegura contar con "muchos elementos de convicción" para identificar y dar con los autores del crimen, presumiblemente los padres de la menor.

"Estimamos que, en el curso de las próximas horas, vamos a tener mayores elementos de convicción y también a los autores de este macabro hecho", afirmó Morales, destacando que tanto el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) como la Policía Científica están trabajando activamente. Se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a las personas que cometieron el hecho.

A pesar del hermetismo en la entrega de detalles para no entorpecer las pesquisas, el Fiscal Departamental reiteró su "promesa" de que se dará con los responsables. "La investigación está yendo por un camino positivo... se va a dar con los autores y es el fin que tiene el Ministerio Público y la policía para llevar ante la justicia a los autores de este macabro hecho", enfatizó.

Morales recordó que el delito de infanticidio en Bolivia se castiga con una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, y la Fiscalía "va a cumplir con la promesa pertinente de dar con los autores que van a ser presentados públicamente".

El fiscal también hizo una referencia a la incidencia de este tipo de crímenes, mencionando que en la última gestión se registraron "dos a tres casos similares donde se ha procedido a la anoxia o a la asfixia mecánica de bebés", cuyos autores ya fueron identificados. Además, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en otros casos donde bebés abandonados han sido rescatados con vida.

