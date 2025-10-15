TEMAS DE HOY:
Policía extorsionador cayó del micro y murió Baja definitiva a efectivo policial

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan a un policía por presunta extorsión y secuestro de Bs 72.000 en Pando

Se investiga por la vía penal y disciplinaria a un teniente de la División de Tránsito, por presuntamente extorsionar a ciudadanos en Pando. El efectivo fue denunciado a través de redes sociales.

Red Uno de Bolivia

15/10/2025 11:41

Foto: Red Uno
Pando

Escuchar esta nota

Una denuncia por cobros irregulares y el secuestro de dinero que asciende a 72.000 bolivianos derivó en la aprehensión y proceso disciplinario contra un oficial de la Unidad de Tránsito de Pando, informó el presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía, general Edgar Cortez.

“El mismo había sido denunciado en redes sociales, y fue la propia Policía Boliviana quien lo aprehendió por estar posiblemente involucrado en cobros irregulares dentro de la unidad de Tránsito”, manifestó Cortez.

El fin de semana se conoció que el oficial habría exigido 500 bolivianos para liberar una motocicleta retenida.

La justicia ordenó su detención preventiva por 30 días en la cárcel de Villa Busch. En tanto, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana evaluará su baja definitiva.

“Este tipo de hechos son tipificados como faltas graves que implican sanciones que van desde el retiro temporal hasta la baja definitiva. Por estas circunstancias, al tomar conocimiento del caso, el sistema disciplinario del departamento de Pando activó todos los procedimientos determinados según la normativa”, agregó Cortez.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD