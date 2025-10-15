Investigan a un policía por presunta extorsión y secuestro de Bs 72.000 en Pando

Una denuncia por cobros irregulares y el secuestro de dinero que asciende a 72.000 bolivianos derivó en la aprehensión y proceso disciplinario contra un oficial de la Unidad de Tránsito de Pando, informó el presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía, general Edgar Cortez.

“El mismo había sido denunciado en redes sociales, y fue la propia Policía Boliviana quien lo aprehendió por estar posiblemente involucrado en cobros irregulares dentro de la unidad de Tránsito”, manifestó Cortez.

El fin de semana se conoció que el oficial habría exigido 500 bolivianos para liberar una motocicleta retenida.

La justicia ordenó su detención preventiva por 30 días en la cárcel de Villa Busch. En tanto, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana evaluará su baja definitiva.

“Este tipo de hechos son tipificados como faltas graves que implican sanciones que van desde el retiro temporal hasta la baja definitiva. Por estas circunstancias, al tomar conocimiento del caso, el sistema disciplinario del departamento de Pando activó todos los procedimientos determinados según la normativa”, agregó Cortez.

