TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito ACCIDENTE DE CISTERNA Armin Dorgathen+

31ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: Tres aprehendidos por prostituir a dos adolescentes

Dos mujeres y un hombre fueron aprehendidos acusados de proxenetismo, corrupción de menores y trata de personas. Las víctimas habían sido engañadas con falsas ofertas de trabajo.

Ligia Portillo

15/10/2025 14:27

Cochabamba: Prostituían a dos adolescentes; hay tres detenidos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un caso indignante de explotación sexual de menores se registró en Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) detuvo a dos mujeres y un varón en la zona sur, quienes presuntamente prostituían a dos adolescentes.

Las víctimas habían llegado a la ciudad buscando trabajo y fueron engañadas con promesas de empleo en limpieza de oficinas y hogares. Una vez en Cochabamba, fueron obligadas a ejercer la prostitución.

El operativo fue llevado a cabo por la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC, que investiga si los aprehendidos pertenecen a una red criminal dedicada a la trata de menores.

Actualmente, los tres detenidos se encuentran en celdas de la FELCC, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitará su detención preventiva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD