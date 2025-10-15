Cochabamba: Tres aprehendidos por prostituir a dos adolescentes

Un caso indignante de explotación sexual de menores se registró en Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) detuvo a dos mujeres y un varón en la zona sur, quienes presuntamente prostituían a dos adolescentes.

Las víctimas habían llegado a la ciudad buscando trabajo y fueron engañadas con promesas de empleo en limpieza de oficinas y hogares. Una vez en Cochabamba, fueron obligadas a ejercer la prostitución.

El operativo fue llevado a cabo por la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC, que investiga si los aprehendidos pertenecen a una red criminal dedicada a la trata de menores.

Actualmente, los tres detenidos se encuentran en celdas de la FELCC, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitará su detención preventiva.

Mira la programación en Red Uno Play