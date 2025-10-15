¡Buscaba combustible! Trufi chocó contra camión estacionado en Sacaba

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la avenida Villazón, a la altura de Sacaba, Cochabamba. Un trufi colisionó contra la parte trasera de un camión que permanecía estacionado en doble fila mientras esperaba cargar combustible.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del vehículo de transporte público sufrió lesiones, aunque su estado no sería de gravedad. El impacto fue violento y dejó serios daños materiales en la parte delantera del trufi.

Juan Carlos Hinojosa, representante del transporte federado de Sacaba, lamentó lo ocurrido y explicó que este tipo de incidentes se repiten a diario en la zona debido a las filas de camiones y vehículos que se forman por la falta de diésel.

“En el Valle Bajo sufrimos estos inconvenientes todos los días. Esta mañana uno de nuestros afiliados chocó con un camión de alto tonelaje. Había dos filas de vehículos, una al borde del pretil y otra copando el carril. El chofer fue sorprendido, quizá por los rayos del sol, y terminó impactando. Gracias a Dios no había pasajero al lado del conductor, porque esa parte fue la más afectada”, señaló Hinojosa.

El dirigente añadió que, más allá de las lesiones, la pérdida del vehículo representa un golpe duro para el trabajador. “No es tan grave, pero duele perder la herramienta de trabajo. Nadie repone eso”, lamentó.

La situación del combustible continúa generando preocupación entre los transportistas, quienes piden a las autoridades una solución inmediata para evitar más accidentes de este tipo.

