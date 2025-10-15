TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE DE CISTERNA Armin Dorgathen+ Policía extorsionador

31ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Buscaba combustible! Trufi chocó contra camión estacionado en Sacaba

El conductor del trufi resultó herido tras impactar contra la parte trasera de un camión que aguardaba su turno para cargar diésel.

Ligia Portillo

15/10/2025 14:24

¡Buscaba combustible! Trufi chocó contra camión estacionado en Sacaba. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la avenida Villazón, a la altura de Sacaba, Cochabamba. Un trufi colisionó contra la parte trasera de un camión que permanecía estacionado en doble fila mientras esperaba cargar combustible.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del vehículo de transporte público sufrió lesiones, aunque su estado no sería de gravedad. El impacto fue violento y dejó serios daños materiales en la parte delantera del trufi.

Juan Carlos Hinojosa, representante del transporte federado de Sacaba, lamentó lo ocurrido y explicó que este tipo de incidentes se repiten a diario en la zona debido a las filas de camiones y vehículos que se forman por la falta de diésel.

“En el Valle Bajo sufrimos estos inconvenientes todos los días. Esta mañana uno de nuestros afiliados chocó con un camión de alto tonelaje. Había dos filas de vehículos, una al borde del pretil y otra copando el carril. El chofer fue sorprendido, quizá por los rayos del sol, y terminó impactando. Gracias a Dios no había pasajero al lado del conductor, porque esa parte fue la más afectada”, señaló Hinojosa.

El dirigente añadió que, más allá de las lesiones, la pérdida del vehículo representa un golpe duro para el trabajador. “No es tan grave, pero duele perder la herramienta de trabajo. Nadie repone eso”, lamentó.

La situación del combustible continúa generando preocupación entre los transportistas, quienes piden a las autoridades una solución inmediata para evitar más accidentes de este tipo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD