TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE DE CISTERNA Armin Dorgathen+ Policía extorsionador

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Gesto conmovedor! Messi hizo feliz a un hincha con síndrome de Down

El astro rosarino tuvo un emotivo gesto con un hincha especial tras un duelo del Inter de Miami.

Martin Suarez Vargas

15/10/2025 14:04

Lionel Messi jugador argentino que milita en Inter de Miami de Estados Unidos, en el círculo, el fanático tras recibir la camiseta de Messi. Foto: Internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Lionel Messi, conocido por su habilidad con el balón, mostró su lado más humano tras un duelo del Inter de Miami en Estados Unidos. El astro rosarino le regaló su camiseta a un hincha con síndrome de Down, gesto que provocó la alegría desbordante del fanático.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo el hincha se coloca frente a Messi; el futbolista se quita la camiseta, mientras el fanático levanta los puños y sonríe con emoción. Messi le entrega la prenda, le firma un autógrafo en un balón y el hincha, con su sonrisa, mira al público nuevamente.

Este gesto de Messi tras el partido del Inter de Miami generó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la acción del futbolista con el hincha con síndrome de Down.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD