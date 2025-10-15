¡Gesto conmovedor! Messi hizo feliz a un hincha con síndrome de Down

Lionel Messi, conocido por su habilidad con el balón, mostró su lado más humano tras un duelo del Inter de Miami en Estados Unidos. El astro rosarino le regaló su camiseta a un hincha con síndrome de Down, gesto que provocó la alegría desbordante del fanático.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo el hincha se coloca frente a Messi; el futbolista se quita la camiseta, mientras el fanático levanta los puños y sonríe con emoción. Messi le entrega la prenda, le firma un autógrafo en un balón y el hincha, con su sonrisa, mira al público nuevamente.

Este gesto de Messi tras el partido del Inter de Miami generó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la acción del futbolista con el hincha con síndrome de Down.

