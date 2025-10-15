¿Qué recomienda un exministro de Hidrocarburos al nuevo Gobierno para resolver la crisis?

En medio de una crisis que atraviesa Bolivia y con la mira puesta en una nueva administración política, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos enumera al menos tres medidas que debe asumir el nuevo Gobierno, entendiendo que un país sin energía no funciona.

Sin embargo, el experto considera que estas tres medidas van a necesitar una fuerte inyección de dólares, divisas que actualmente Bolivia no la tiene en estos momentos, ya que esta situación no se solucionará con la moneda boliviana.

“La primera medida que debe tomar el próximo Gobierno es que no falte ni una gota de combustible, tiene que estar muy preparado para verificar el stock que hay en los tanques y hacer que inmediatamente los combustibles entren por la frontera para un normal abastecimiento del país”, señaló Ríos.

La segunda medida recomendada apunta a un control estricto en las fronteras del país y apuesta a la lucha contra la corrupción y el contrabando.

“Segundo, recomendó hacer un control efectivo en las fronteras, no un control corrupto que hacía el MAS, que era cómplice del contrabando que se cometía en todos sus estamentos”, acotó.

El tipo de cambio no quedó fuera de las recomendaciones citadas por Ríos, señala que esta medida apunta a levantar paulatinamente los subsidios.

“La tercera medida es estabilizar el tipo de cambio para luego pensar en levantar de poco los subsidios con medidas bien pensadas y diagramadas”, concluyó.

Estas sugerencias son lanzadas a menos de cinco días para que los bolivianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, este tendrá la misión de levantar a un país que tiene la economía agobiada y con diferentes sectores afectados por la falta de dólares, la escasez de gasolina, el encarecimiento de productos básicos de la canasta familiar, desempleo, entre otros.

