Puerto Aguirre denuncia que Aduana impide importación de combustibles y agrava escasez

El Puerto Internacional Central Aguirre Portuaria S.A. denunció este martes a través de un comunicado que la Aduana Nacional está impidiendo el ingreso de combustibles al país, pese a que la terminal cuenta con autorización plena de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la recepción, almacenamiento y despacho de diésel y gasolina.

En un comunicado público, la administración del puerto informó que su Terminal de Hidrocarburos Líquidos, con una capacidad de almacenamiento de 15 millones de litros, se encuentra paralizada debido a que la Aduana Nacional no reconoce a Puerto Aguirre como Zona Primaria Aduanera, una condición con la que ha operado de manera regular durante los últimos 19 años.

La empresa calificó esta medida como una vulneración de las leyes nacionales y de acuerdos internacionales, entre ellos el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay–Paraná, suscrito por Bolivia y los demás países de la Cuenca del Plata.

“Estamos siendo coartados en nuestro derecho al trabajo y, en especial, en esta zona fronteriza”, señala el comunicado, que además exhorta con carácter de extrema urgencia a la Aduana Nacional a restablecer el punto de control aduanero y permitir la reactivación de las operaciones portuarias.

Puerto Aguirre recordó que su terminal ha funcionado de manera ininterrumpida por más de dos décadas, facilitando el ingreso de combustibles y otros productos esenciales al país. Actualmente, varias barcazas fluviales con diésel permanecen varadas en sus instalaciones, a la espera de autorización para descargar y atender la creciente demanda energética del oriente boliviano, afectado por una escasez extrema de carburantes.

“Estamos coadyuvando a paliar la urgente y extrema escasez de combustible que afecta al oriente boliviano”, concluye el comunicado firmado en Puerto Quijarro.

La empresa pidió al Gobierno nacional y a las autoridades competentes intervenir de inmediato para restablecer la operatividad del puerto y garantizar el abastecimiento oportuno de combustibles, vital para las actividades productivas, el transporte y la economía regional.

Mire el comunicado de Puerto Aguirre:

Mira la programación en Red Uno Play