Senado aprueba dispensar trámite para debatir ley de cívicos sobre combustibles

El pleno de la Cámara de Senadores, aprobó dispensar el trámite para debatir en el transcurso del día el proyecto de ley presentado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, para que se garantice la provisión de combustibles por empresas privadas cuando la estatal petrolera YPFB no pueda abastecer a las estaciones de servicio.

La senadora Centa Rek (Creemos) solicitó la dispensación de trámite para que el proyecto de ley no ingrese a comisión y demore hasta 15 días en tener un informe y recién sea remitido al pleno. La legisladora considera que el tratamiento debe ser urgente para dar una solución a la escasez de combustibles.

“Los senadores han analizado en sus bancadas el proyecto y han visto oportuno que el tratamiento sea el día de hoy porque corresponde a una emergencia a una situación de urgencia”, señaló en rueda de prensa.

El martes el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que el proyecto de ley transitorio que presentaron a la Cámara de Senadores, permitiría la importación de combustibles por parte del sector privado durante un periodo de 90 días, con el objetivo de dar una solución inmediata a la actual escasez y garantizar el abastecimiento en el país.

Agregó que la propuesta busca complementar el suministro estatal a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), permitiendo que los privados puedan importar cuando la estatal no logre cubrir la demanda interna.

