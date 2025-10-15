Asamblea Legislativa convoca a sesión para designar a Contralor General del Estado

El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convoca a sesión de Asamblea Legislativa para este jueves 16 de octubre a las 14:00 horas con la finalidad de designar al Contralor General del Estado, tarea pendiente desde septiembre del año 2022.

En la agenda de este jueves también se establece el tratamiento del Decreto Presidencial del indulto para privados de libertad.

El orden del día señala: “tratamiento de Decreto Presidencial Nº5460 de fecha 22 de septiembre de 2025, “Concesión de indulto”. Designación de la Contralora o el Contralor General del Estado”, según la convocatoria a la decimoprimera sesión.

El proceso de selección y designación del Contralor o Contralora General del Estado llegó a su última fase en septiembre de 2022 y solo restaba la elección con dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa sobre los 10 postulantes preseleccionados.

Mire la convocatoria a sesión de Asamblea:

