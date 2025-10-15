Jefe de campaña del PDC: "Vamos a ratificar el triunfo de la primera vuelta"

A pocos días del histórico balotaje presidencial del 19 de octubre, el jefe departamental de campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ramiro Peña, confirmó que este miércoles se realizará el cierre de campaña nacional desde Tarija, tierra natal del candidato Rodrigo Paz.

Según el representante, aunque el acto central será en esa ciudad, también habrá cierres simultáneos en todo el país.

Peña indicó que la jornada de cierre será extensa y abarcará distintas regiones. “Yo estaré en San José de Chiquitos; el capitán (Edmand) Lara, en San Ignacio y Yapacaní; y otros candidatos en diferentes lugares”, señaló recordando que desde mañana jueves comienza el silencio electoral.

Una de las principales preocupaciones del PDC en estos días es la organización del control electoral. En el caso de Santa Cruz, Peña informó que se movilizarán cerca de 9.000 delegados en más de 1.000 recintos. “Es una tarea de bastante logística y precisión que ha corrido en paralelo a la campaña”, explicó.

En cuanto al discurso del candidato presidencial, Peña adelantó que Rodrigo Paz abordará con firmeza la crisis de combustible que afecta al país. “Están volviendo las colas y el sufrimiento de la población. Es una irresponsabilidad cerrar así un mandato”, denunció.

Como propuesta concreta, el PDC plantea la libre importación de combustibles desde el primer día de gobierno, eliminando trabas burocráticas y generando un “blindaje” para el transporte público y sectores productivos. “No hay combustible más caro que el que no se tiene”, remarcó Peña.

A pesar de estar rezagados en las encuestas, el jefe de campaña aseguró que el PDC confía en dar la sorpresa. “Queremos ratificar el triunfo de primera vuelta. Hemos sumado adhesiones importantes de sectores sociales en todo el país”, sostuvo, señalando que en Santa Cruz se han firmado más de 50 acuerdos con organizaciones.

Sobre el acto reciente en esa región, Peña destacó la alta asistencia a pesar de los problemas de transporte causados por la escasez de carburantes. “Fue un acto contundente. En Santa Cruz, el binomio del pueblo está pisando fuerte”, afirmó, refiriéndose a Rodrigo Paz y su candidatura.

Finalmente, Peña agradeció a la población por el respaldo a lo largo de la campaña y expresó su confianza en que el próximo domingo se consolidará la alternativa que representa el PDC. “Estamos con una gran expectativa. Esta vez, la decisión está en manos del pueblo boliviano”, concluyó.

