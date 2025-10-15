TEMAS DE HOY:
Gobierno y TSE acuerdan provisión de combustible para segunda vuelta

El TSE requiere de combustible para el traslado del material electoral, que desde hoy se envía a los lugares más alejados. Asimismo, se requiere de combustible para movilizar personal en la jornada de votación. 

Hans Franco

15/10/2025 10:43

Foto: Gobierno y TSE acuerdan provisión de combustible para segunda vuelta
La Paz

En una reunión sostenida entre representantes de viceministerio de hidrocarburos, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se acordó garantizar la venta de combustibles para la ejecución de actividades inherentes a la logística electoral de la segunda vuelta electoral.

En el documento firmado por las autoridades se acordó:

  • YPFB y ANH garantizarán la venta oportuna de combustible a las dependencias del Órgano Electoral.
  • El TSE remitirá una lista de puntos focales a YPFB de la cantidad de combustible requerido por cada departamento.
  • De La Paz garantizará la provisión de energía eléctrica en los puntos estratégicos definidos por el TSE.
  • Como conclusión se garantiza el monitoreo permanente de los servicios de energía y combustible para la realización de las actividades electorales.

El TSE requiere de combustible para el traslado del material electoral, que desde hoy se envía a los lugares más alejados. Asimismo, se requiere de combustible para movilizar personal durante la jornada de votación del día domingo. 

Mire el acuerdo para la provisión de combustibles: 

