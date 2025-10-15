Gobierno y TSE acuerdan provisión de combustible para segunda vuelta

El TSE requiere de combustible para el traslado del material electoral, que desde hoy se envía a los lugares más alejados. Asimismo, se requiere de combustible para movilizar personal en la jornada de votación.
15/10/2025 10:43
En una reunión sostenida entre representantes de viceministerio de hidrocarburos, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se acordó garantizar la venta de combustibles para la ejecución de actividades inherentes a la logística electoral de la segunda vuelta electoral.
En el documento firmado por las autoridades se acordó:
El TSE requiere de combustible para el traslado del material electoral, que desde hoy se envía a los lugares más alejados. Asimismo, se requiere de combustible para movilizar personal durante la jornada de votación del día domingo.
Mire el acuerdo para la provisión de combustibles:
