Gobierno y TSE acuerdan provisión de combustible para segunda vuelta

En una reunión sostenida entre representantes de viceministerio de hidrocarburos, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se acordó garantizar la venta de combustibles para la ejecución de actividades inherentes a la logística electoral de la segunda vuelta electoral.

En el documento firmado por las autoridades se acordó:

YPFB y ANH garantizarán la venta oportuna de combustible a las dependencias del Órgano Electoral.

El TSE remitirá una lista de puntos focales a YPFB de la cantidad de combustible requerido por cada departamento.

De La Paz garantizará la provisión de energía eléctrica en los puntos estratégicos definidos por el TSE.

Como conclusión se garantiza el monitoreo permanente de los servicios de energía y combustible para la realización de las actividades electorales.

El TSE requiere de combustible para el traslado del material electoral, que desde hoy se envía a los lugares más alejados. Asimismo, se requiere de combustible para movilizar personal durante la jornada de votación del día domingo.

