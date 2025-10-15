TSE instalará antenas satelitales para garantizar la transmisión de resultados en el balotaje

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que implementará antenas satelitales en diferentes puntos del país con el objetivo de asegurar una cobertura cercana al 100% en la transmisión y procesamiento de resultados del balotaje presidencial del próximo 19 de octubre, a través del Sistema de Registro y Procesamiento de Resultados Electorales (Sirepre).

El director nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), David Dávila, explicó que esta medida complementa el operativo logístico que ya está en marcha para el envío del material electoral a todo el país.

“Así como el Tribunal Electoral Departamental tiene toda una logística que ya está en curso para el envío de las maletas electorales, el Serecí tiene que prepararse porque en esta oportunidad, adicionalmente, estamos trasladando antenas satelitales para que se pueda transmitir la información e incrementar el porcentaje de la transmisión y el procesamiento de la información”, señaló Dávila, en una entrevista con BTV.

El funcionario destacó que las antenas satelitales permitirán mejorar la conectividad en regiones rurales y de difícil acceso, donde las limitaciones tecnológicas suelen retrasar la llegada de los datos electorales al sistema central.

Asimismo, informó que en el Centro de Monitoreo Nacional del Sirepre, ubicado en el Complejo Deportivo de Achumani en la ciudad de La Paz, trabajarán 530 personas encargadas de la transcripción de actas de sufragio, la verificación de la calidad de las imágenes y el control de la consistencia de los datos transmitidos.

Con información de ABI.

