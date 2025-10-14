TEMAS DE HOY:
Alianza Libre arranca cierre de campaña en Santa Cruz con acto masivo

Con banderas y pancartas, los militantes de Alianza Libre llegaron de diferentes zonas del departamento para brindar su apoyo al binomio.

Naira Menacho

14/10/2025 19:38

Santa Cruz

Alianza Libre inició este martes su cierre de campaña electoral en Santa Cruz, a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 19 de octubre. El acto se desarrolla en el Parque Urbano, donde se congregaron desde temprano simpatizantes del binomio Jorge Tuto Quiroga – Juan Pablo Velasco.

Durante el evento, los candidatos tienen previsto presentar su programa de gobierno ante la ciudadanía. La jornada incluye un show musical con luces y pantallas, que acompaña la espera de los asistentes.

Banderas, pancartas y cánticos acompañaron la llegada de cientos de personas provenientes de distintas zonas del departamento, que expresaron su respaldo a la fórmula presidencial.

La organización informó que el acto busca reforzar el contacto directo con la población, en una de las regiones clave del país de cara a los comicios del fin de semana.

 

