Diputado suplente electo por Alianza Libre presenta renuncia irrevocable ante el TSE

El diputado plurinominal suplente electo por el departamento de La Paz, Juan Carlos Velarde Melgar, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su renuncia formal e irrevocable al cargo obtenido por la Alianza Libre en las elecciones generales.

En una carta dirigida a la máxima instancia electoral, Velarde expresó:

“Mediante la presente saludo a ustedes muy atentamente al mismo tiempo manifestarles que por medio de la presente, presentó mi renuncia formal e irrevocable al cargo de diputado plurinominal suplente electo en el departamento de La Paz por la Alianza Libre”.

La renuncia se produce pocos días después de que, el pasado 7 de octubre, Velarde entonces diputado electo, generara controversia al realizar declaraciones peyorativas sobre el consumo de la hoja de coca, lo que provocó críticas de distintos sectores sociales y políticos, especialmente en el occidente del país.

Con esta decisión, el espacio parlamentario correspondiente será ocupado por el suplente habilitado según el orden establecido por la Alianza Libre, una vez que el TSE emita la resolución respectiva.

Mire la renuncia Juan Carlos Velarde:

