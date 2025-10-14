“Los indecisos siguen igual”: analista critica falta de claridad en el debate presidencial

Tras el debate presidencial del domingo 12 de octubre, realizado a pocos días de la segunda vuelta electoral, el analista político Orlando Peralta afirmó que los candidatos no lograron conectar con el voto indeciso, y más bien reforzaron sus discursos para sus bases partidarias.

“Los indecisos se mantienen indecisos; los candidatos han hablado más para sus trincheras, para los grupos que se identifican con ellos”, expresó Peralta.

A su juicio, aunque hubo avances en algunos aspectos del intercambio, persisten vacíos en temas sensibles, especialmente en lo relacionado al suministro de gasolina y diésel.

“No fueron claros con respecto a cómo van a solucionar el problema de la gasolina y el diésel”, agregó.

El analista destacó que ambos postulantes tienen formación política y estilos de discurso diferentes, lo que permitió llenar ciertos vacíos informativos, aunque no fue suficiente para despejar las dudas del electorado más escéptico.

