Gobierno sobre Dorgathen: "No hubo contrabando de gas ni daño económico al Estado”

La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, se refirió este viernes a la orden de aprehensión emitida contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, tras una denuncia presentada por funcionarios de la Aduana Nacional. La autoridad negó que exista contrabando o daño económico al Estado, señalando que las operaciones observadas corresponden a exportaciones de gas debidamente autorizadas por normativa vigente.

“Hemos visto la conferencia que hizo la presidenta de la Aduana junto a un gerente de Yacimientos, en la que quedó claro y seguramente lo confirmarán las investigaciones que no se trata de contrabando ni de daño económico al Estado”, afirmó Prada.

La ministra recordó que Bolivia mantiene contratos internacionales de exportación de gas con Argentina y Brasil, enmarcados en un decreto supremo que regula y autoriza dichas operaciones. “Nosotros, como es de conocimiento público, exportamos gas a la Argentina y a Brasil. Hay un decreto supremo que justamente da el marco para que esas exportaciones se viabilicen”, explicó.

Prada instó a que las investigaciones de la Fiscalía se desarrollen con celeridad, objetividad y transparencia, para esclarecer los hechos y evitar la desinformación. “Esperemos que las investigaciones sean lo suficientemente ágiles y con la verdad, para que se vea que los recursos de la exportación ingresan al país y son los que nos generan dólares, entre otras fuentes, para poder comprar combustibles”, sostuvo.

Asimismo, pidió que el proceso no se utilice con fines políticos ni se convierta en un espectáculo mediático. “Esperamos que no se genere susceptibilidad ni un show político, como habitualmente se suele hacer”, advirtió la ministra.

