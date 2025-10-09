TEMAS DE HOY:
Política

Senado aclara que proyecto de ley para suspender vocales del TSE es una iniciativa individual

El Senado emitió un comunicado donde aclara que la iniciativa sobre “Aplicación Gubernativa Electoral” es personal y fue retirada por su proponente.

Hans Franco

09/10/2025 19:18

Foto: Senado: Ley para suspender vocales es iniciativa de senador Vargas
La Paz

La Cámara de Senadores emitió este jueves un comunicado oficial para aclarar que el proyecto de ley N.º 307, titulado “Aplicación Gubernativa Electoral”, es una iniciativa individual del senador Pedro Benjamín Vargas y no refleja una postura institucional del Senado.

“El proyecto de ley N.º 307 es una iniciativa personal del senador Pedro Benjamín Vargas. No cuenta con informe de comisión y su propuesta de tratamiento directo al pleno fue retirada por el mismo senador”, indica el pronunciamiento.

 

 

El comunicado, difundido por la Dirección de Comunicación de la Cámara Alta, recuerda que la normativa vigente permite a cualquier legislador presentar proyectos de ley a título personal. Sin embargo, mientras estas iniciativas no sean tratadas ni aprobadas por el pleno, no pueden ser consideradas como posiciones institucionales.

En el mismo documento, la Cámara de Senadores rechaza las declaraciones e interpretaciones que buscan atribuir responsabilidad colectiva a una propuesta que no fue concertada, discutida ni aprobada por la Directiva Camaral, las jefaturas de bancada ni por el pleno legislativo.

Mire el comunicado de la Cámara de Senadores: 

 

