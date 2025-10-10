TEMAS DE HOY:
Internacional

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de presidenta Boluarte

Las cuatro mociones de vacancia obtuvieron una amplia mayoría en el Parlamento. La presidenta deberá presentarse ante el pleno para ejercer su defensa tras ser acusada de “incapacidad moral permanente”.

AFP

09/10/2025 23:44

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de presidenta Boluarte. FOTO: AFP

El Congreso de Perú dio luz verde la noche del jueves al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La mayoría parlamentaria aprobó las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años por parte de las principales fuerzas políticas.

Los pedidos de remoción invocan la "permanente incapacidad moral" de Boluarte para ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022.

Las cuatro mociones de vacancia contaron cada una con más de 100 votos de 122 posibles en la sesión parlamentaria.

Los partidos buscan ahora que Boluarte sea llamado a comparar ante la plenaria, oa través de su abogado, para que ejerza su derecho a la defensa cuanto antes.

