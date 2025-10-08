Gobierno envía a la ALP proyecto de crédito por 25 millones de euros para agua y alcantarillado en Santa Cruz

El Gobierno remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un nuevo proyecto de ley que autoriza un crédito por 25 millones de euros destinado a mejorar el acceso a agua potable y alcantarillado en áreas periurbanas del municipio de Santa Cruz. La información fue brindada por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.

“Estamos remitiendo una nueva ley de financiamiento externo con la Cooperación Alemana, a través del banco KFW, por 25 millones de euros. Este crédito financiará la quinta fase del programa de agua potable y alcantarillado en los distritos 5 y 6 de Santa Cruz, beneficiando a más de 160.000 habitantes”, explicó la autoridad.

Cusicanqui detalló que el proyecto permitirá resolver de manera significativa los problemas de saneamiento en las zonas mencionadas. Además, precisó que el repago de la deuda estará a cargo del municipio de Santa Cruz, conforme a los acuerdos establecidos.

El titular de Planificación resaltó que esta nueva iniciativa se suma a los 19 proyectos de financiamiento externo que actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa, por un monto superior a los 1.667 millones de dólares.

