Gobierno envía a la ALP proyecto de crédito por 25 millones de euros para agua y alcantarillado en Santa Cruz

El repago de la deuda estará a cargo del municipio cruceño. La iniciativa se suma a otros 19 proyectos enviados al Legislativo.
08/10/2025 19:11
Escuchar esta nota
El Gobierno remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un nuevo proyecto de ley que autoriza un crédito por 25 millones de euros destinado a mejorar el acceso a agua potable y alcantarillado en áreas periurbanas del municipio de Santa Cruz. La información fue brindada por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.
Cusicanqui detalló que el proyecto permitirá resolver de manera significativa los problemas de saneamiento en las zonas mencionadas. Además, precisó que el repago de la deuda estará a cargo del municipio de Santa Cruz, conforme a los acuerdos establecidos.
El titular de Planificación resaltó que esta nueva iniciativa se suma a los 19 proyectos de financiamiento externo que actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa, por un monto superior a los 1.667 millones de dólares.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00