“No existe ni existirá negociación”: Evo Morales descarta implicación en proyecto para cesar a vocales del TSE

El expresidente negó cualquier pacto político y aseguró que su bancada no respaldará la prórroga de autoridades ni cambios al calendario electoral.

Hans Franco

08/10/2025 18:23

Foto: Evo niega acuerdo para cesar vocales del TSE y apoya segunda vuelta
La Paz

El expresidente, Evo Morales, desmintió las declaraciones del senador Benjamín Vargas, quien habría dicho que existiría un supuesto acuerdo político para cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y extender el mandato constitucional de las actuales autoridades.

A través de sus redes sociales, Morales aseguró que “no existe ni existirá ningún tipo de negociación que atente contra la independencia del órgano electoral ni contra el calendario democrático del país”. En ese sentido, remarcó que su organización política respeta el proceso electoral y no respaldará ninguna maniobra que busque alterar los plazos establecidos por ley.

 

“Nuestra representación parlamentaria no avalará bajo ninguna circunstancia la prórroga de mandato de ninguna autoridad. La soberanía del pueblo se respeta en las urnas, no en acuerdos políticos que busquen manipular la voluntad popular de quienes antes eran oficialistas con Luis Arce y luego se pasaron a impulsar la división frustrada con Andrónico Rodríguez”, afirmó el líder cocalero.

Morales reafirmó el compromiso absoluto con la democracia y con la realización de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre. “Bolivia necesita certidumbre, respeto a la ley y resolución democrática de las diferencias políticas, no autoridades que pretendan ampliarse ilegalmente para proteger sus privilegios”, expresó. 

Mire la publicación de Evo Morales: 

