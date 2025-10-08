Diputado Egüez respalda al TSJ y exige renuncia de magistrados autoprorrogados

El diputado Walthy Egüez, de Creemos, manifestó su respaldo a la demanda interpuesta por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, que busca poner fin a las funciones de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El legislador considera que esta medida responde al clamor ciudadano y exhortó a que las nuevas autoridades legislativas y el próximo gobierno sean quienes concluyan el proceso de elección de las altas autoridades judiciales aún pendientes.

“Veo con buenos ojos que el presidente del TSJ quiera mandar a su casa a los autoprorrogados. Es un pedido de la población boliviana. Cuando se autoprorrogaron con la venia de Luis Arce Catacora, la intención era quedarse otros seis años y cogobernar con el aval del masismo”, afirmó Egüez en conferencia de prensa.

El parlamentario sostuvo que esa “confabulación contra la democracia” fue contenida gracias a las acciones de la oposición y, posteriormente, ratificada por el voto popular del 17 de agosto, cuyos resultados demuestran que la ciudadanía no quiere más al Movimiento Al Socialismo (MAS) ni a los magistrados que extendieron ilegalmente su mandato.

Las declaraciones de Egüez se producen tras conocerse la demanda penal presentada por el presidente del TSJ contra los magistrados del TCP; Gonzalo Miguel Hurtado, René Iván Espada, Kerem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Casto y Julia Elizabeth Cornejo, quienes concluyeron su mandato el 2 de enero pasado, pero continuaron en funciones amparados en un auto constitucional emitido por ellos mismos.

“Estos autoprorrogados han hecho del TCP un nido de corrupción contra el Estado, la justicia y la legalidad. Deben irse a su casa”, declaró de manera enfática el diputado opositor.

En ese marco, Egüez instó a las nuevas autoridades legislativas y judiciales que surgirán tras las próximas elecciones a trabajar de manera conjunta para superar la crisis institucional que atraviesa la justicia boliviana, promoviendo un proceso de selección transparente y legítimo.

El legislador concluyó señalando que la renovación del sistema judicial es una tarea impostergable para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y garantizar un proceso electoral y democrático libre de presiones políticas.

Mire el video:

