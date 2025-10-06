Jerjes Justiniano: "Si me volvieran a preguntar si quiero ser ministro, diría que sí"

El exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, retornó a Bolivia después de permanecer varios meses en el exterior y afirmó que, de tener la oportunidad, volvería a ocupar un cargo ministerial.

“Yo todo lo he hecho a mi manera, no me arrepiento de nada. Si me volvieran a preguntar si quiero ser ministro, yo diría que sí. Ser ministro fue totalmente inesperado, me lo preguntaron 20 minutos antes de que me posesionen”, expresó Justiniano durante una entrevista en la Red Uno.

La exautoridad aseguró que su paso por el Gobierno fue una experiencia intensa y formativa. “No me arrepiento de lo que viví en el exilio; la vida siempre deja lecciones, unas con alegrías y otras con tristeza y dolor. Estos ocho meses me han enseñado que la familia y la amistad son lo más importante”, manifestó.

Durante su estadía en Estados Unidos, Justiniano explicó que continuó ejerciendo su labor profesional como abogado, ya que su equipo jurídico seguía operando desde Bolivia. Además, desempeñó funciones como notario, actividad con la que solventaba sus gastos personales.

El exministro señaló que el proceso judicial que se le había iniciado en el país concluyó en los primeros días de agosto, por lo que actualmente no enfrenta ninguna causa pendiente.

El sábado, a su llegada al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, Jerjes Justiniano fue recibido con muestras de afecto por familiares y amigos, quienes celebraron su retorno tras meses de ausencia. Con su regreso, el exministro manifestó su deseo de retomar plenamente su vida profesional y familiar en el país.

Mire el video:

