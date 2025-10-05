Diputados retomarán sesión para tratar comisión sobre presunto fraude electoral

Se espera que esta semana la Cámara de Diputados retome la sesión interrumpida el pasado jueves, en la que se planteó la conformación de una comisión especial de investigación sobre un presunto fraude en las elecciones nacionales del 17 de agosto.

El diputado Daniel Rojas aclaró que la iniciativa no partió de su bancada, sino que —según afirmó— fue impulsada desde el oficialismo, con el propósito de entorpecer el proceso de segunda vuelta electoral y buscar la prórroga del mandato del actual gobierno.

La propuesta de crear una comisión investigadora surgió tras una denuncia penal sobre la supuesta alteración de actas electorales durante la primera vuelta.

Hasta el momento, no se confirmó la fecha exacta de la sesión, aunque fuentes legislativas anticiparon que podría retomarse a mediados de semana.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play