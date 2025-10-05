TEMAS DE HOY:
Feria del Libro en Cochabamba atrae a cientos de visitantes: qué ver y hasta cuándo estará abierta

La Feria del Libro en Cochabamba ofrece literatura, historia y cultura. Conoce las principales actividades y hasta cuándo podrás visitarla.

Charles Muñoz Flores

05/10/2025 11:16

Cochabamba, Bolivia

La Feria del Libro en Cochabamba continúa atrayendo a cientos de visitantes al recinto ferial de Alalay, donde la literatura se mezcla con la historia, la recreación y la cultura.

Uno de los pabellones más concurridos está dedicado al Ejército boliviano y a los defensores del Boquerón, con réplicas de uniformes históricos —como los del general Esteban Arce y los Colorados de Bolivia— y la recreación de trincheras para que los visitantes vivan de cerca la memoria histórica del país.

 

El evento, que se desarrolla en un ambiente familiar y diverso, ofrece múltiples actividades que van más allá de los stands literarios. Además de editoriales y presentaciones de libros, los asistentes disfrutan de cine, música, arte y espacios de recreación infantil.

“Es algo muy enriquecedor porque en todos los stands ves cosas relacionadas con la literatura, con la cultura. Además, hay actividades recreativas, es muy completa la Feria este año”, comentó una visitante.

La Feria del Libro de Cochabamba se ha consolidado como una de las más completas del país, al integrar literatura y cultura con propuestas interactivas e históricas que fortalecen el vínculo de la población con la lectura.

El evento se extenderá hasta el 12 de octubre, con una agenda variada que busca impulsar la lectura y rendir homenaje a la memoria histórica boliviana.

Conoce más de las actividades programadas en el siguiente QR. 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

