El boliviano Timorán debutó en el Córdoba de España en la victoria 1-0 sobre el Real Zaragoza

El boliviano Marcelo Timorán, nuevo rostro en la Selección Boliviana de fútbol, debutó con el primer plantel del Córdoba CF en la segunda división de España. El defensor ingresó desde el banco de suplentes al minuto 56 en la victoria 1-0 de su equipo frente al Real Zaragoza, en condición de visitante.

Timorán ocupó la banda izquierda y reforzó la defensa andaluza, contribuyendo a un triunfo importante que mantiene al Córdoba en la decimoquinta posición de la tabla, entre 22 clubes participantes.

Tras este debut, el jugador se alista para unirse a la Verde en la próxima doble fecha FIFA, donde Bolivia enfrentará a Jordania el 10 de octubre y a Rusia el 14, ambos en condición de amistosos.

