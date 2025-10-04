Lamine Yamal domina el balón oficial del Mundial 2026 en video viral

Un video difundido en la cuenta oficial de Lamine Yamal encendió la expectativa por el Mundial 2026. En las imágenes se ve al joven delantero del Barcelona enfrentando una máquina que lanza el balón oficial de la próxima Copa del Mundo, con disparos de alta velocidad y dirección compleja.

Yamal sorprendió a sus seguidores al dominar con ambos pies varios de los envíos imposibles, aunque algunos resultaron tan complicados que ni siquiera él pudo controlar. La demostración combinó destreza, habilidad y el primer contacto del público con la pelota que rodará en Estados Unidos, Canadá y México.

El reto se volvió viral en redes y alimentó la fiebre mundialista que comienza a sentirse a menos de un año del inicio del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play