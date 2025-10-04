Sujeto que chocó tras persecución policial tenía orden de aprehensión por robo agravado

Un violento choque en la avenida Cristo Redentor, entre el tercer y cuarto anillo de Santa Cruz, puso fin a una persecución policial protagonizada por un vehículo que intentó escapar al ver a los patrulleros de la Estación Policial Integral N.º 8 (EPI-8).

Tras el accidente, los efectivos policiales identificaron a los ocupantes del vehículo y descubrieron que uno de ellos tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo agravado, emitida por las autoridades del municipio de La Guardia.

“El sujeto estaba siendo buscado por un delito grave y finalmente fue aprehendido gracias a la rápida acción policial”, indicó Gustavo Astilla, director de la FELCC.

El hombre fue detenido y en las próximas horas será presentado ante un juez cautelar para definir su situación legal.

“Se continúa con la investigación de los acompañantes, quienes son indagados por conducción peligrosa y posible complicidad”, añadió el director.

La Policía destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos para combatir la delincuencia en la región y garantizar la seguridad ciudadana.

