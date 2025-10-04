Predio Patujú se mantiene con resguardo policial tras toma violenta

Un contingente de 500 efectivos policiales logró desalojar este viernes a unas 200 personas que habían ingresado de forma violenta al predio agropecuario Patujú, ubicado a 7 kilómetros de Montero, en el departamento de Santa Cruz.

Durante la ocupación, los supuestos avasalladores llegaron a levantar estructuras precarias y se reportó el secuestro momentáneo del propietario, así como cinco personas heridas, entre ellas, trabajadores del lugar.

Según reportes preliminares, los ocupantes causaron daños en las plantaciones de caña y se registraron animales desaparecidos, aunque los propietarios aún no han podido cuantificar el perjuicio económico.

Las casas improvisadas que se habían construido en el terreno fueron derribadas por la Policía, que además detuvo a siete personas. Efectivos permanecen en el lugar para evitar un nuevo intento de ocupación.

