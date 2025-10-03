¡De terror! 100 personas adquirieron un peligroso virus mientras viajaban en un crucero

Se trata del crucero Serenade of the Seas, perteneciente a la línea Royal Caribbean, el cual partió de San Diego el 19 de septiembre para una travesía de 13 días y llegó al puerto de Miami tras reportar un brote de norovirus a bordo.

La norovirus es virus altamente contagioso que se propaga a través de los alimentos, el agua o las superficies contaminadas, y provoca vómitos y diarrea, según la revista Mayo Clinic.

Durante el crucero, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó la situación, y se conoció que el reporte del brote se hizo el domingo como parte del Programa de Saneamiento de Buques del CDC, una iniciativa que busca prevenir y controlar la propagación de enfermedades gastrointestinales en este tipo de transportes.

Según se informó, 94 de los 1.874 pasajeros y un miembro de los 883 tripulantes reportaron estar enfermos durante el viaje.

Autoridades recordaron que "las enfermedades gastrointestinales, como las causadas por la norovirus, son muy contagiosas. Pueden propagarse rápidamente en entornos cerrados y semicerrados, como los cruceros".

Desde que el brote se notificó, la tripulación del barco intensificó los procedimientos de limpieza y desinfección. Además, recolectaron muestras de heces de los pasajeros con enfermedades gastrointestinales para su análisis y aislaron a las personas enfermas, tanto pasajeros como tripulantes.

