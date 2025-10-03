"Si me hacen hablar, yo seré el próximo": Hermano de militar ejecutado en Paraguay lanza severas acusaciones

El asesinato a tiros del teniente coronel Guillermo Moral (43) este jueves en el barrio Trinidad de Asunción desató un drama familiar y serias acusaciones que apuntan a la falta de protección oficial y a un posible ajuste de cuentas ligado a sus funciones. Moral, exjefe del penal Viñas Cué –donde está recluida la esposa del prófugo Sebastián Marset–, fue atacado por dos sicarios en motocicleta mientras subía a su camioneta.

El hermano del fallecido, Víctor Moral, declaró ante medios paraguayos y no escatimó en advertencias y peticiones de justicia, sugiriendo que la ejecución podría estar relacionada con información delicada que manejaba el militar. Víctor Moral dijo que su hermano había sido un oficial "intachable" que se expuso al peligro al denunciar un intento de soborno meses atrás.

"En aquel intento de introducir un celular a 'Tío Rico', él denunció, le habían ofrecido el dinero y él se había opuesto. Es gravísimo lo que él como buen oficial hizo y no se le protegió", reveló el hermano. El soborno ascendía a unos $1.500 dólares para ingresar un teléfono a Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", un líder narco extraditado desde Brasil. La declaración de Moral fue clave en un juicio reciente que terminó hace un mes con la condena de un superior y su esposa, demostrando que "él hizo bien su trabajo".

El hermano del militar ejecutado también apuntó duramente a la ex-pareja de Guillermo Moral, sugiriendo que podría haber colaborado con los criminales.

"Probablemente ella pasaba información, le sacaba fotos en la universidad, hace cuatro años no le deja en paz", afirmó Víctor Moral, aunque aclaró que la separación se debió a problemas conyugales.

Además, Víctor lamentó la nula seguridad provista a su hermano, a pesar del riesgo al que se exponía: "Le reclamé a su jefe, ¿por qué no se le proveyó de personal de guardia, teniendo en cuenta a qué gravedad se estaba exponiendo?"

Aunque no hubo amenazas directas, la familia de Moral sentía el asedio. Víctor Moral detalló que, durante el último mes, habían notado una "presencia alrededor de él. Personas extrañas en vehículos y motocicleta también. Toda su familia está en riesgo". Incluso mencionó que vehículos sospechosos frecuentaban la casa de su padre en Lambaré.

Guillermo Moral había dejado sus funciones en Viñas Cué hacía ocho meses y actualmente se desempeñaba como ayudante del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque la familia teme que su pasado profesional haya sido el detonante del crimen.

El hermano concluyó su desgarrador testimonio con una velada amenaza, que subraya el miedo que ahora vive la familia: "Y si me hacen hablar demasiado, yo voy a ser el próximo que tenga que ser alcanzado por los sicarios. Hasta ahí quiero hablar, por favor." La policía y la fiscalía ya están a cargo de los datos proporcionados para la investigación.

