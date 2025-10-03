Lo ejecutaron al subir a su camioneta: asesinan a exjefe de penal donde está esposa de Sebastián Marset

Un exjefe de cárcel militar fue asesinado a tiros este jueves en Asunción, Paraguay, según confirmó la Policía Nacional. Se trata del teniente coronel Guillermo Moral, de 44 años, quien dirigió el penal Viñas Cué, donde están o estuvieron recluidos varios implicados en casos de narcotráfico, entre ellos la esposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset.

El hecho ocurrió en la capital paraguaya alrededor de las 20:00 (hora local), cuando Moral acababa de subir a su camioneta Toyota Hilux Surf. Según el reporte policial, dos atacantes en moto le dispararon tres veces antes de darse a la fuga.

“Es preocupante que esto suceda en la capital. Vamos a hacer lo posible para llegar a los responsables”, declaró el comisario César Silguero.

Moral fue director del penal Viñas Cué, ubicado en las afueras de Asunción, donde actualmente se encuentra recluida Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset. La mujer está imputada por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.

En ese mismo penal también estuvo Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, extraditado desde Brasil en 2023 y señalado como líder de una red de tráfico de drogas a través de Paraguay.

Moral había declarado como testigo en un juicio reciente, que terminó hace un mes con la condena de un superior suyo y la esposa de este, por intento de soborno. Según su testimonio, le ofrecieron el equivalente a 1.500 dólares para introducir un celular a 'Tío Rico' dentro del penal.

Víctor Moral, hermano de la víctima, señaló directamente al crimen organizado por el asesinato:

“Fue un trabajo de la mafia. Es gravísimo lo que pasó y no se le protegió”.

Criticó que su hermano, pese a haber declarado contra un caso de corrupción en el sistema penitenciario, no contara con protección policial.

“Mi hermano fue un oficial intachable. Por querer ser un buen personal, le quitaron la vida”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play