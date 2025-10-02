Las investigaciones en torno al ataque con disparos contra la vivienda de la fiscal uruguaya, Mónica Ferrero, avanzaron en las últimas horas y consolidaron una hipótesis cada vez más firme: detrás del atentado estaría el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia y con operaciones en varios países de la región, según los reportes de los medios de ese país, Portal Montevideo y Radio Sarandí 690.

Según divulgó la mañana de este viernes Informativo Sarandí, la información recabada “solidifica” la línea Marset como principal responsable del ataque a la casa de la fiscal el pasado domingo, confirmando que el narco uruguayo sigue manteniendo capacidad operativa más allá de las fronteras.

Además, los servicios de inteligencia uruguayos sostienen que Marset "se encontraría actualmente en Bolivia, donde estaría protegido por mafias locales y por el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal brasileña con fuerte presencia regional".

Los dos medios uruguayos afirman esto citando a "fuentes policiales y del Gobierno" de ese país. Advirtieron también que la actividad digital del prófugo resulta extremadamente difícil de rastrear, ya que contaría con un sofisticado sistema de encriptación de origen israelí que le permite mantener sus comunicaciones blindadas ante cualquier intento de seguimiento.

De esta manera, la investigación del atentado contra la fiscal Ferrero no solo avanza en el plano local, con nuevas detenciones, sino que también se proyecta hacia un escenario internacional que vuelve a colocar a Marset en el centro de las operaciones criminales más delicadas de la región.

