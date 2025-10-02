¿Cuánto cuesta hoy la carne y las verduras en La Paz? Comerciantes reportan nuevas alzas

Comerciantes de distintos mercados de la ciudad de La Paz alertaron sobre un nuevo incremento en productos de la canasta familiar. Aseguran que la falta de combustible para el transporte estaría detrás de esta situación.

En el mercado Miraflores, las vendedoras señalaron que la carne de res registró un nuevo aumento.

“Ha vuelto a subir la carne, el kilo gancho de Santa Cruz está llegando a Bs 46, la buena carne”, relató una comerciante.

Las verduras también reflejan un fuerte incremento, en especial el tomate y la zanahoria.

“El tomate se ha elevado bastante. La anterior semana estaba a Bs 80 la caja y ahora está en 120 o 130. La zanahoria costaba 30 o 40, pero ahora está en 90”, explicó otra vendedora.

El sector espera que en los próximos días se normalice el abastecimiento de combustible, para evitar que los precios continúen en alza.

Por otra parte, algunas verduras llegaron a bajar de precio, y las comerciantes señalan que se debe a la buena producción que se tiene en la región.

Indicaron que la cebolla blanca que antes, la cuartilla, tenía un costo de Bs. 30 ahora se puede encontrar en Bs. 20. Algo similar ocurre con la cebolla roja y el haba, que antes tenía un precio de Bs. 30 y ahora se encuentra en Bs. 25, también indicaron que la libra de espinaca tiene un precio de Bs. 6 y el choclo, se vende cuatro unidades por Bs. 10, antes se entregaban solo tres choclos en el mismo precio.

