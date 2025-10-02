Exigen adenda: cisterneros bloquean la doble vía a La Guardia y advierten con radicalizar medidas

Desde el mediodía de este miércoles, los cisternistas instalaron un bloqueo indefinido en las puertas de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en la doble vía a La Guardia y tercer anillo, en Santa Cruz, exigiendo la firma de una nueva adenda.

Los dirigentes del Transporte Pesado no descartan extender la medida con bloqueos de carreteras en la zona sur del país e incluso con el cierre de fronteras con Argentina y Paraguay.

“Lamentamos el actuar de Yacimientos; estamos desde el mediodía esperando una respuesta a la nota que presentamos pidiendo una adenda. El movimiento es indefinido y no se descarta iniciar un bloqueo de carreteras en el sur y cerrar fronteras desde mañana, a ver si Yacimientos nos da solución”, señaló Ronald García, dirigente del Transporte Pesado.

El sector rechaza el pedido de YPFB de firmar un nuevo contrato para el transporte de combustible y exige ejecutar una adenda, ya que prefieren establecer acuerdos con el nuevo gobierno que asumirá el 8 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play