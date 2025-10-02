TEMAS DE HOY:
Avalancha humana en Oruro Vehículos robados Mujer muere junto a su bebé

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Exigen adenda: cisterneros bloquean la doble vía a La Guardia y advierten con radicalizar medidas

Los representantes del Transporte Pesado esperan la respuesta de YPFB al pedido de una nueva adenda, caso contrario no descartan bloqueos de carreteras y cierre de fronteras. 

Naira Menacho

01/10/2025 23:16

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Desde el mediodía de este miércoles, los cisternistas instalaron un bloqueo indefinido en las puertas de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en la doble vía a La Guardia y tercer anillo, en Santa Cruz, exigiendo la firma de una nueva adenda.

Los dirigentes del Transporte Pesado no descartan extender la medida con bloqueos de carreteras en la zona sur del país e incluso con el cierre de fronteras con Argentina y Paraguay.

“Lamentamos el actuar de Yacimientos; estamos desde el mediodía esperando una respuesta a la nota que presentamos pidiendo una adenda. El movimiento es indefinido y no se descarta iniciar un bloqueo de carreteras en el sur y cerrar fronteras desde mañana, a ver si Yacimientos nos da solución”, señaló Ronald García, dirigente del Transporte Pesado.

El sector rechaza el pedido de YPFB de firmar un nuevo contrato para el transporte de combustible y exige ejecutar una adenda, ya que prefieren establecer acuerdos con el nuevo gobierno que asumirá el 8 de noviembre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD