¡Encantaron con 'El Oso'! Juandy y ‘Legacy’ fueron elogiados por los jueces en su papel como Sech

Una de las presentaciones esperadas, fue la de Juandy y la academia de baile “Legacy”, y ellos subieron al escenario interpretando la canción: “Otro trago”, del artista Sech, una puesta en escena que encantó a los jueces.

Un punto a favor para el equipo, fue el uso de un oso gigante, el cual también se muestra en el video del artista original, los jueces también destacaron la caracterización y el parecido con el personaje.

Para la juez Elka Meyer, el equipo logró mostrar la historia de a canción sobre el escenario, además resaltó la temática que los bailarines utilizaron.

“Me gustó mucho la escena de la historia, la temática, me encantaron los estilos y la coordinación, estuvo muy buena, hubo conexión en el equipo, solo tengan cuidado con la conexión y corporalidad, en general me pareció una buena propuesta”, afirmó Meyer.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó el parecido de Juandy con el artista original, mencionó el ingreso del oso, y quedó encantada con la presentación.

“Eras Sech, no puedo creer lo parecido que eres, me encantó el oso, todo espectacular, son de los que siempre nos llenan y hacen todo lo que tenían que hacer, se acercan mucho, hay un trabajo en equipo”, manifestó Zegarra.

Una similar opinión tuvo el juez Rodrigo Massa, y el destacó todo el trabajo del equipo, y solo les pidió aumentar un poco más su energía.

“Me encanta el trabajo que ustedes hacen, lo único que diría, es que están como en un 85% y les pido llegar al 100%”, expresó Massa.

Finalmente, se pronunció Tito Larenti, y el quedó más que encantado con el oso, destacó la energía, alegría y ritmo, “buen trabajo, tienen onda, se nota que algunos chicos tienen ciertas falencias, pero la actitud es la que cuenta, y eso hay que destacar”, puntualizó Larenti.

Juandy felicitó a su equipo, contó que los bailarines ensayan todo el tiempo, pese a las lluvias.

