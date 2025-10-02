Iribel Méndez y 'Fusión Dance' recibieron críticas tras su interpretación de Belanova

En la semana de canciones “tóxicas”, el primer equipo en subir al escenario fue el conformado por Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, ellos interpretaron una canción bastante reconocida: “Rosa Pastel”, de la artista Belanova.

La puesta en escena fue bastante explosiva y la famosa tuvo problemas con el uso del micrófono, sobre todo cuando realizó una rutina con uno de los bailarines.

Para Tito Larenti, la presentación fue buena, pero cuestionó la dinámica que realizó con uno de los bailarines, con quien expresaba descargar toda su furia.

“Estuvo bonito, lo que pasa es que hay que mostrar el coraje que tiene ella, dejaste caer el micrófono, y si van a hacer estas representaciones, tengan cuidado, hubo algunos errores, en momentos no llegabas al personaje”, manifestó Larenti.

En tanto, Gabriela Zegarra, destacó la presentación del equipo, y señaló que por momentos si vio al personaje, “yo creo que eres explosiva, sentí que lo viviste y que entraste en personaje, en los chicos si me faltaba mejorar un poco”, expresó la juez.

Por su parte Rodrigo Massa, hizo algunas recomendaciones a los bailarines, “me hubiera gustado que muestren un poco más de movimiento de brazos y piernas, no se les olvide que los artistas no son perfectos, y eso tienen que interpretar”, afirmó Massa.

Finalmente, Elka Meyer se pronunció, y cuestionó al coach del equipo acerca de los pasos y técnicas que utilizaron, señalando que debieron adecuar otros pasos para una mejor presentación.

“Hubiera usado un poco más de pop o disco, tengan cuidado en los traslados, se los veía un poco incómodos, no llegaban a tiempo, cuidado con el trabajo técnico”, señaló Meyer.

La coach trató de explicar la coreografía e Iribel pidió a sus compañeros no nominarla, considerando el esfuerzo que realizan.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play